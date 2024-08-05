Бегун из Кении не попал в финал стипль-чеза, пробежав мимо ямы с водой

Кенийский стайер Амос Серем не квалифицировался в финал на дистанции 3000 м с препятствиями из-за того, что пробежал мимо барьера в яме с водой по левой стороне от препятствия.

Во время забега кениец вернулся назад, преодолел препятствие по правилам и из-за этого потерял много времени. На финише он отстал от пятого места, дающего путёвку в финал, всего на 0,08 секунды. В данный момент вопрос о его допуске в финальный забег, который состоится в среду, 7 августа, решается судьями.

21-летний Серем — чемпион мира по лёгкой атлетике среди спортсменов в возрасте до 20 лет.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Легкоатлетическая программа Игр закончится в последний день Олимпиады-2024.