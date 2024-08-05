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Пробежавшего мимо барьера спортсмена пустили в финал решением судей

Пробежавшего мимо барьера спортсмена пустили в финал решением судей
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Кенийский стайер Амос Серем, занявший шестое место в полуфинальном забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпиаде-2024, допущен до финала решением судей.

В полуфинале кениец пробежал мимо барьера в яме с водой по левой стороне от препятствия. Он вернулся назад, преодолел препятствие по правилам и из-за этого потерял много времени. На финише он отстал от пятого места, дающего путёвку в финал, всего на 0,08 секунды.

21-летний Амос Серем — чемпион мира в беге на 3000 м с препятствиями среди спортсменов в возрасте до 20 лет.

Финал бега на 3000 м с препятствиями среди мужчин состоится в среду, 7 августа. Легкоатлетическая программа Игр закончится в последний день Олимпиады-2024, 11 августа.

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