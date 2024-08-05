Симона Байлз объяснила, почему чувствовала себя «странно и неловко» на бревне на ОИ-2024

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз осталась недовольна проведением соревнований на бревне на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). В данном упражнении Симона заняла пятое место из-за несвойственного для себя падения.

«Финал на бревне обычно всегда проходит наиболее напряжённо. Но обычно у нас играет музыка или что-то ещё на заднем фоне, что угодно. И, честно говоря, мы лучше всего справляемся в обстановке, где есть шум, потому что это больше похоже на тренировку.

Сегодня же мы могли слышать рингтоны Android, вспышки фотокамер, всё что угодно, знаете, а мы в это время пытаемся оставаться в своей тарелке. И тут люди начинают аплодировать, а затем их крики становятся ещё громче. Так что, на самом деле, на них следует шикнуть, потому что они кричат громче и громче.

Не знаю. Это было действительно странно и неловко. И мы несколько раз спрашивали, можно ли включить музыку или какой-нибудь фоновый шум. Так что я не совсем уверена, что там произошло, но да, нам это не понравилось. Никому из нас это не понравилось», — приводит слова Байлз Daily Mail.