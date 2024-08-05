Британские велогонщицы стали чемпионками ОИ на треке, обновив свой же мировой рекорд
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Велогонщицы сборной Великобритании стали олимпийскими чемпионками в командном спринте на Играх-2024 в Париже с новым мировым рекордом — 45,186 секунды.
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Женщины. Командный спринт. Финал
05 августа 2024, понедельник. 20:59 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Новая Зеландия
В финальном заезде британки Кэти Марчант, Софи Кейпуэлл и Эмма Финукейн оказались быстрее новозеландской команды в составе Ребекки Петч, Шейны Фалтон и Эллесс Эндрюс. Бронзовые медали выиграли Паулина Грабош, Эмма Хинце и Леа Фридрих из Германии.
Британские гонщицы обновили своё же достижение, показанное в квалификационном заезде (45,472).
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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