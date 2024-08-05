Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Британские велогонщицы стали чемпионками ОИ на треке, обновив свой же мировой рекорд

Британские велогонщицы стали чемпионками ОИ на треке, обновив свой же мировой рекорд
Комментарии

Велогонщицы сборной Великобритании стали олимпийскими чемпионками в командном спринте на Играх-2024 в Париже с новым мировым рекордом — 45,186 секунды.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Женщины. Командный спринт. Финал
05 августа 2024, понедельник. 20:59 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Новая Зеландия

В финальном заезде британки Кэти Марчант, Софи Кейпуэлл и Эмма Финукейн оказались быстрее новозеландской команды в составе Ребекки Петч, Шейны Фалтон и Эллесс Эндрюс. Бронзовые медали выиграли Паулина Грабош, Эмма Хинце и Леа Фридрих из Германии.

Британские гонщицы обновили своё же достижение, показанное в квалификационном заезде (45,472).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android