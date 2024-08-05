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Симона Байлз была недовольна поведением зрителей после неудачи на бревне в финале ОИ-2024

Симона Байлз была недовольна поведением зрителей после неудачи на бревне в финале ОИ-2024
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Суниса Ли вслед за соотечественницей Симоной Байлз пожаловалась на непривычную тишину во время проведения упражнений на бревне в финале Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Кроме того, Ли рассказала, что Байлз после неудачи (упала и заняла лишь пятое место) на бревне была недовольна поведением зрителей.

«В зале чувствовалось напряжение. Имею в виду, толпа шикала на нас, когда мы аплодировали. Нам это не понравилось просто потому, что там было так тихо. Мне нравится слышать, как мои товарищи по команде болеют за меня. Мы с Симоной спросили: «Почему они так замолкают?»

Мы просто пытались подбодрить её. Но да, (Симона) вышла и сказала: «Я не знаю, почему они замолчали посреди моего выступления», — приводит слова Ли Daily Mail.

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