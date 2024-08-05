Турецкий стрелок – о популярности на ОИ: не ожидал, что моя поза вызовет столько шума

51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах, высказался о популярности, которую приобрёл за визуально расслабленный стиль на соревнованиях.

Напомним, интернет-общественности понравилось нетипичное отношение Дикеча к соревнованиям. Во время поединков бывший военный Юсуф не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками. Вместо этого спортсмен был в обычных очках для зрения и берушах. А из-за расслабленной позы с рукой в кармане и сурового взгляда в социальных сетях Дикеча начали называть «killer starter pack» (стартовый набор киллера) и сравнивать с Тони Сопрано (персонаж сериала HBO «Клан Сопрано»).

«Это была позиция, в которой я чувствовал себя наиболее комфортно и мог сохранять тело наиболее устойчивым. Хотя внешне я выглядел спокойно, внутри бушевала буря. Я не ожидал, что эта поза вызовет столько шума. Мой друг, выигравший золотую медаль, сказал: «Я занял первое место, но больше всего говорят о тебе», — сказал в эфире NTV.