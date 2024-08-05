Лидер мирового сезона в прыжках с шестом британка Молли Кодери не прошла в финал Олимпиады

Обладательница лучшего результата сезона в мире британская легкоатлетка Молли Кодери не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Париже. Она начала квалификацию с высоты 4,55 м и во всех попытках сбивала планку.

«Я в шоке. Это душераздирающе. Очень разочарована и приношу извинения всем болельщикам, которые поддерживали меня. 4,55 м — это высота, которую я прыгаю каждый день. У меня не было ни малейшего сомнения, что я пробьюсь в финал. Когда не взяла третью попытку, то просто не верила тому, что происходит. Я нахожусь в хорошей форме и чувствовала себя великолепно. Нужно всё переварить», — приводит слова британки Daily Mail.

Кодери в этом году прыгнула на 4,92 м, что является лучшим результатом сезона в мире и рекордом Великобритании. Для выхода в финал соревнований по прыжкам с шестом достаточно было взять высоту 4,40 м. Неудачно выступила в квалификации и её соотечественница бронзовый призёр Игр-2020 в Токио Холли Брэдшоу. После удачной попытки на 4,20 м она не смогла взять 4,40 м.

Финал соревнований в секторе по прыжкам с шестом среди женщин пройдёт в среду, 7 июля.