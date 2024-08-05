Итальянка Баттоклетти получила бронзу ОИ в беге на 5000 м после дисквалификации Кипьегон

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м Фаит Чепнгетич Кипьегон дисквалифицирована с финала забега на 5000 м на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) за создание помех. Она финишировала в нём второй. Это решение судей серьёзно изменило пьедестал почёта на данной дистанции.

Финишный протокол до дисквалификации Кипьегон:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.

2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14.29.60.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30.61.

Финишный протокол до дисквалификации Кипьегон:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.

2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30.61.

3. Надия Баттоклетти (Италия) – 14.31.64.

Отметим, что рекордсменкой мира на дистанции 5000 м является бронзовый призёр ОИ-2020 эфиопка Гудаф Цегай (14.00,21). Она установила его 17 сентября 2023 года. В забеге на ОИ Цегай финишировала лишь восьмой.