Швед Арман Дюплантис с рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках с шестом

Двукратный чемпион мира шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м. В Париже Арману хватило 6,00 м. После чего швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 (новый мировой рекорд).
Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве (6,03 м на Олимпиаде-2016).
Прыжки с шестом. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25 (новый мировой рекорд, новый олимпийский рекорд).
2. Гэвин Сэм Кендрикс (США) — 5,95.
3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90.
- 5 августа 2024
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