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Швед Арман Дюплантис с рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис с рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках с шестом
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Двукратный чемпион мира шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м. В Париже Арману хватило 6,00 м. После чего швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 (новый мировой рекорд).

Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве (6,03 м на Олимпиаде-2016).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Окончено
1
Арман Дюплантис
Швеция
6.25
2
Гэвин Сэм Кендрикс
США
5.95
3
Эммануил Каралис
Греция
5.90

Прыжки с шестом. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25 (новый мировой рекорд, новый олимпийский рекорд).
2. Гэвин Сэм Кендрикс (США) — 5,95.
3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90.

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