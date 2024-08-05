Кубинский борец Михаин Лопес в шестой раз вышел в финал ОИ, четырежды он выигрывал золото

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес вышел в финал Олимпийских игр — 2024 в весовой категории до 130 кг. Он в шестой раз будет бороться за звание олимпийского чемпиона. Четыре раза Нуньес выходил победителем в финальных олимпийских поединках.

В полуфинальном раунде кубинец одолел Сабаха Шариати из Азербайджана. Счёт по очкам — 4:1. В финале, который состоится во вторник, 6 августа, Лопес сразится с чилийцем Ясмани Фернандесом.

41-летний Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы четырёхкратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020), на данный момент делит с Рамоном Фонстом (фехтовальщик) рекорд по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. Также он является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).