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Британка Кили Ходжкинсон стала победительницей ОИ на дистанции 800 метров

Британка Кили Ходжкинсон стала победительницей ОИ на дистанции 800 метров
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Бегунья из Великобритании Кили Ходжкинсон выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже на дистанции 800 метров. Её результат — 1.56,72 секунды.

Второй финишировала Тсиге Дугума из Эфиопии, отставшая от лидера на 0,43 секунды. Тройку сильнейших замкнула действующая чемпионка мира кенийка Мэри Мораа (1.57,42).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 800 м. Финал
05 августа 2024, понедельник. 22:47 МСК
Окончено
1
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:56.72
2
Тсиге Дугума
Эфиопия
1:57.15
3
Мэри Мораа
Кения
1:57.42

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ходжкинсон в 19-летнем возрасте завоевала серебряную медаль.

Олимпийские игры – 2024, Париж. 800 метров, женщины. Финал:

  1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.56,72 секунды.
  2. Тсиге Дугума (Эфиопия) -  1.57,15.
  3. Мэри Мораа  (Кения) — 1.57,42.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Легкоатлетическая программа Игр закончится в последний день Олимпиады-2024.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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