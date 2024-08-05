Чемпионка Токио-2020 Валари Оллман завоевала золото в метании диска на Олимпиаде-2024

Американская легкоатлетка Валари Оллман завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в метании диска. Для Оллман это второй титул олимпийской чемпионки, первого она добилась в Токио-2020.

Результат Оллман в Париже составил 69.50 метра (результат её четвёртого броска). Серебро в данной дисциплине завоевала китаянка Бинь Фэн (67,51). Тройку призёров замкнула хорватка Сандра Элкасевич.

Лёгкая атлетика. Метание диска. Олимпиада-2024, Париж. Женщины. Финал:

Валари Оллман (США) — 69,50 метра. Бинь Фэн (Китай) — 67,51. Сандра Элкасевич (Хорватия) — 67,51.

Стоит отметить, что олимпийский рекорд в данной дисциплине (72.30) установила немка Мартина Хелльман ещё в 1988 году.