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Чемпионка Токио-2020 Валари Оллман завоевала золото в метании диска на Олимпиаде-2024

Чемпионка Токио-2020 Валари Оллман завоевала золото в метании диска на Олимпиаде-2024
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Американская легкоатлетка Валари Оллман завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в метании диска. Для Оллман это второй титул олимпийской чемпионки, первого она добилась в Токио-2020.

Результат Оллман в Париже составил 69.50 метра (результат её четвёртого броска). Серебро в данной дисциплине завоевала китаянка Бинь Фэн (67,51). Тройку призёров замкнула хорватка Сандра Элкасевич.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Метание диска. Финал
05 августа 2024, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Валари Оллман
США
69.50
2
Бинь Фэн
Китай
67.51
3
Сандра Элкасевич
Хорватия
67.51

Лёгкая атлетика. Метание диска. Олимпиада-2024, Париж. Женщины. Финал:

  1. Валари Оллман (США) — 69,50 метра.
  2. Бинь Фэн (Китай) — 67,51.
  3. Сандра Элкасевич (Хорватия) — 67,51.

Стоит отметить, что олимпийский рекорд в данной дисциплине (72.30) установила немка Мартина Хелльман ещё в 1988 году.

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