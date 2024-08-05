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Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже
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Двукратный чемпион мира шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Он с третьей попытки смог преодолеть планку в 6 м и 25 см. Тем самым, швед обновил собственное же достижение, датированное апрелем 2024 года, на 1 см.

К тому же, Дюплантис во второй раз за вечер обновил олимпийский рекорд. Сначала он прыгнул на 6,10 метра (прошлый рекорд составлял 6,03), а потом — на 6,25 с третьей попытки.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Окончено
1
Арман Дюплантис
Швеция
6.25
2
Гэвин Сэм Кендрикс
США
5.95
3
Эммануил Каралис
Греция
5.90

Стоит отметить, что для победы на Играх-2024 Дюплантису хватило успешной попытки на 6 метров.

Прыжки с шестом. Олимпийские игры – 2024, Париж. Мужчины. Финал:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25 (новый мировой рекорд, новый олимпийский рекорд).
2. Гэвин Сэм Кендрикс (США) — 5,95.
3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90.

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