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Байлз кланялась победительнице, синхронистка зависала над бассейном. Лучшие фото с Игр

5 августа в Париже прошёл очередной соревновательный день на летних Олимпийских играх.

Лучшие кадры игрового дня — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2024, набрав 14,166 балла.

Американская гимнастка семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз стала второй (14,133), проиграв сопернице 0,033 балла. После протеста бронзовая награда досталась другой американской спортсменке Джордан Чайлз (13,766).

Ранее итальянская гимнастка Алисе Д'Амато завоевала золотую медаль в финале упражнений на бревне. Спортсменка получила от судей 14,366 балла. Серебряная медаль досталась китаянке Яцинь Чжоу, а бронзу выиграла итальянка Манила Эспозито. Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз из-за ошибки заняла только пятое место.

Сборная Китая по синхронному плаванию одержала победу в технической программе. Национальная команда получила 313,5538 балла. Серебро выиграла сборная Испании (287,1475), бронзу — команда Японии (284,9017).

Одну из самых невероятных фотографий, которую в соцсетях назвали лучшим фото Олимпиады-2024, сделали в сёрфинге: