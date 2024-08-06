«Куда ни глянь, Леон Маршан». Четырёхкратный чемпион ОИ изображён на парижском небоскрёбе

Изображение французского пловца четырёхкратного олимпийского чемпиона Игр-2024 Леона Маршана размещено на одном из парижских небоскрёбов в виде мозаики.

На здании под изображением француза нанесена надпись: Anous deux Paris (в переводе с французского — «Мы с тобой, Париж»).

Фото: из личного архива Эммы Гаджиевой

«Куда ни глянь, Леон Маршан», — подписала фото на своей странице в социальной сети российская журналистка бывшая фигуристка Эмма Гаджиева.

22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.