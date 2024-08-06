Фото: эмоции Армана Дюплантиса после успешного прыжка на мировой рекорд на Олимпиаде

Двукратный чемпион мира шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), установив новый мировой и олимпийский рекорды.

Только приземлившись, Дюплантис тут же побежал к трибунам, где располагались его девушка и команда.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Дюплантис с третьей попытки взял высоту в 6,25 м. Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве (6,03 м на Олимпиаде-2016), а мировой – ему же (6,24 м). Для шведа это уже второе олимпийское золото в карьере.

Прыжки с шестом. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25 м (новый мировой рекорд, новый олимпийский рекорд).

2. Гэвин Сэм Кендрикс (США) — 5,95 м.

3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90 м.