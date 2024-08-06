Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Фото: эмоции Армана Дюплантиса после успешного прыжка на мировой рекорд на Олимпиаде

Фото: эмоции Армана Дюплантиса после успешного прыжка на мировой рекорд на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал победителем Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), установив новый мировой и олимпийский рекорды.

Только приземлившись, Дюплантис тут же побежал к трибунам, где располагались его девушка и команда.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Дюплантис с третьей попытки взял высоту в 6,25 м. Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве (6,03 м на Олимпиаде-2016), а мировой – ему же (6,24 м). Для шведа это уже второе олимпийское золото в карьере.

Прыжки с шестом. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25 м (новый мировой рекорд, новый олимпийский рекорд).
2. Гэвин Сэм Кендрикс (США) — 5,95 м.
3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90 м.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Окончено
1
Арман Дюплантис
Швеция
6.25
2
Гэвин Сэм Кендрикс
США
5.95
3
Эммануил Каралис
Греция
5.90
Материалы по теме
Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Главные события 10-го дня Олимпиады
Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Главные события 10-го дня Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android