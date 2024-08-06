Участник семи летних Олимпиад назвал Игры в Париже худшими, в которых он участвовал

Испанский специалист Серджио Лопес сравнил Игры-2024 в Париже с семью Олимпиадами, в которых он принимал участие как спортсмен и как тренер.

«Из семи летних Игр, на которых я был, это худшие. Тренер из Австралии придерживается того же мнения. Они худшие, это мнение многих. Жаловаться не на что, условия для всех одинаковые. Жаль, что страна, которая так хвастается тем, как она это делает, проводит такие Игры. Я был на чемпионатах субазиатских стран из слаборазвитых государств, которые добились большего в организации турниров. Это моё мнение», — приводит слова испанца Relevo.

55-летний Лопес — бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 в Сеуле (Южная Корея) в плавании на дистанции 200 метров брассом.