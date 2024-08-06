Фото: Кипьегон плачет после неоднозначной дисквалификации, лишившей её серебра ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м, четырёхкратная чемпионка мира кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон не смогла сдержать слёз после аннулирования её результата из финишного протокола забега на 5000 м на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Кипьегон в забеге стала второй, однако была дисквалифицирована за создание помех другим участницам.

Судьи соревнований посчитали неспортивным момент, когда Кипьегон за два круга до финиша якобы схватила за руку эфиопку Гудаф Цегай. Отметим, что повтор данного момент не вызывает однозначной реакции: на нём видно, что Цегай тоже довольно активно толкалась локтём.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Проходя мимо пресс-зоны, Кипьегон закрыла лицо флагом и плакала. Её успокаивала представительница кенийской делегации.

Фото: кадр из видео

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег, 5000 м. Финал. Женщины:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.

2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14.29,60.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30,61.

Обновлённый топ-3 после дисквалификации Кипьегон:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.

2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30,61.

3. Надия Баттоклетти (Италия) – 14.31,64.