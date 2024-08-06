«Олимпийская деревня — это бардак». Испанский тренер назвал минусы проживания во время ОИ

Испанский тренер по плаванию Серджио Лопес прокомментировал условия проживания в олимпийской деревне во время Игр-2024 в Париже.

«Олимпийская деревня — это бардак. В начале не было еды. Если курица закончилась, тебе не говорили. что её нет, но и не и не приносили. Они не могут сказать вам, что курица закончилась. На днях мой пловец из Исландии отправился на стирку в 9:30, и ему сказали, что в это время нельзя, пусть идёт в другое здание. А там перед ним закрыли двери. Люди потеют, соревнуются, им нужна чистая одежда. Транспорт — худшее. Жара, без кондиционера нельзя было открывать окна… Поездка занимает 30 минут, но однажды мы пробыли в пути полтора часа. Водитель заблудился. Я ставлю свою зарплату на то, что водители не из Парижа. Люди сидели в автобусе на полу. В них всего 26 мест. Пловцы стоят на земле… но как это возможно? Пресса об этом не говорит. Для всех. Я думал, что французы с их гордостью добьются большего в организации проведения соревнований», — приводит слова испанца Relevo.

55-летний Лопес — бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 в Сеуле (Южная Корея) в плавании на дистанции 200 метров брассом. В качетве спортсмена и тренер он принял участие в семи летних Олимпийских играх.