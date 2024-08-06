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Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа

Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа
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В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли заключительные матчи группового этапа по водному поло среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 5 августа.

Группа А:

  • Греция — Италия — 9:8;
  • США — Хорватия — 14:11;
  • Черногория — Румыния — 10:7.

Группа B:

  • Япония — Австралия — 14:13;
  • Венгрия — Сербия — 17:13;
  • Испания — Франция — 10:8.

На мужском олимпийском турнире по водному поло 12 сборных были разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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