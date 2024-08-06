Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли заключительные матчи группового этапа по водному поло среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 5 августа.
Группа А:
- Греция — Италия — 9:8;
- США — Хорватия — 14:11;
- Черногория — Румыния — 10:7.
Группа B:
- Япония — Австралия — 14:13;
- Венгрия — Сербия — 17:13;
- Испания — Франция — 10:8.
На мужском олимпийском турнире по водному поло 12 сборных были разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.