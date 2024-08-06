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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 5 августа, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 5 августа, таблица
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Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 5 августа было разыграно 18 комплектов наград в 10 видах спорта (триатлон, стрельба из пневматического оружия, бадминтон, спортивная гимнастика, скит, гребной слалом, лёгкая атлетика, трековые велогонки, баскетбол 3x3, сёрфинг).

По итогам всех соревнований сборная Китая сместила США в медальном зачёте Игр, в её активе 53 медали (21 золотая, 18 серебряных и 14 бронзовых). В активе американцев 78 медалей: 20 золотых, 30 серебряных и 28 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (32 медали: 13 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 5 августа 2024 года.

Медальный зачёт Олимпиады-2024 на 5 августа
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