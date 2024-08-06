Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 10-го дня, 5 августа

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5 августа завершился 10-й соревновательный день на Олимпиаде в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов дня.

5 августа, понедельник. День 10-й. Результаты финалов

Триатлон. Смешанная эстафета:

Германия США Великобритания

Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м:

Ли Юэхун (Китай) Ён Чэ Чхо (Южная Корея) Синьцзе Ван (Китай)

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд:

Ан Се Юн (Южная Корея) Бин Цзяо Хэ (Китай)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья:

Цзинюань Цзоу (Китай) Илья Ковтун (Украина) Синносукэ Ока (Япония)

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно:

Алисе Д'Амато (Италия) Яцинь Чжоу (Китай) Манила Эспозито (Италия)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина:

Синносукэ Ока (Япония) Анхель Габриель Барахас Вивас (Колумбия) Чжан Бохэн (Китай)

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения:

Ребека Андраде (Бразилия) Симона Байлз (США) Джордан Чайлз (США)

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд:

Виктор Аксельсен (Дания) Кунлавут Витидсарн (Таиланд)

Стрельба. Микст. Скит:

Италия США Китай

Гребной слалом. Экстрим-слалом. Женщины:

Ноэми Фокс (Австралия) Анжела Юг (Франция) Кимберли Вудс (Великобритания)

Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины:

Финн Батчер (Новая Зеландия) Джозеф Кларк (Великобритания) Ноа Хегге (Германия)

Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины:

Арман Дюплантис (Швеция) Гэвин Сэм Кендрикс (США) Эммануил Каралис (Греция)

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт:

Великобритания Новая Зеландия

Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины:

Валари Оллман (США) Бинь Фэн (Китай) Сандра Элкасевич (Хорватия)

Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины:

Беатрис Чебет (Кения) Сифан Хассан (Нидерланды) Надия Баттоклетти (Италия)

Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины:

Кили Ходжкинсон (Великобритания) Тсиге Дугума (Эфиопия) Мэри Мораа (Кения)

Баскетбол 3х3. Женщины:

Германия Испания

Баскетбол 3х3. Мужчины:

Нидерланды Франция

Российские спортсмены на ОИ-2024: