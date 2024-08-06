Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 10-го дня, 5 августа

5 августа завершился 10-й соревновательный день на Олимпиаде в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов дня.
5 августа, понедельник. День 10-й. Результаты финалов
Триатлон. Смешанная эстафета:
- Германия
- США
- Великобритания
Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м:
- Ли Юэхун (Китай)
- Ён Чэ Чхо (Южная Корея)
- Синьцзе Ван (Китай)
Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд:
- Ан Се Юн (Южная Корея)
- Бин Цзяо Хэ (Китай)
Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья:
- Цзинюань Цзоу (Китай)
- Илья Ковтун (Украина)
- Синносукэ Ока (Япония)
Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно:
- Алисе Д'Амато (Италия)
- Яцинь Чжоу (Китай)
- Манила Эспозито (Италия)
Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина:
- Синносукэ Ока (Япония)
- Анхель Габриель Барахас Вивас (Колумбия)
- Чжан Бохэн (Китай)
Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения:
- Ребека Андраде (Бразилия)
- Симона Байлз (США)
- Джордан Чайлз (США)
Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд:
- Виктор Аксельсен (Дания)
- Кунлавут Витидсарн (Таиланд)
Стрельба. Микст. Скит:
- Италия
- США
- Китай
Гребной слалом. Экстрим-слалом. Женщины:
- Ноэми Фокс (Австралия)
- Анжела Юг (Франция)
- Кимберли Вудс (Великобритания)
Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины:
- Финн Батчер (Новая Зеландия)
- Джозеф Кларк (Великобритания)
- Ноа Хегге (Германия)
Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины:
- Арман Дюплантис (Швеция)
- Гэвин Сэм Кендрикс (США)
- Эммануил Каралис (Греция)
Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт:
- Великобритания
- Новая Зеландия
Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины:
- Валари Оллман (США)
- Бинь Фэн (Китай)
- Сандра Элкасевич (Хорватия)
Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины:
- Беатрис Чебет (Кения)
- Сифан Хассан (Нидерланды)
- Надия Баттоклетти (Италия)
Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины:
- Кили Ходжкинсон (Великобритания)
- Тсиге Дугума (Эфиопия)
- Мэри Мораа (Кения)
Баскетбол 3х3. Женщины:
- Германия
- Испания
Баскетбол 3х3. Мужчины:
- Нидерланды
- Франция
Российские спортсмены на ОИ-2024: