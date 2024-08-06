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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 10-го дня, 5 августа

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 10-го дня, 5 августа
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5 августа завершился 10-й соревновательный день на Олимпиаде в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов дня.

5 августа, понедельник. День 10-й. Результаты финалов

Триатлон. Смешанная эстафета:

  1. Германия
  2. США
  3. Великобритания

Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет. 25 м:

  1. Ли Юэхун (Китай)
  2. Ён Чэ Чхо (Южная Корея)
  3. Синьцзе Ван (Китай)

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд:

  1. Ан Се Юн (Южная Корея)
  2. Бин Цзяо Хэ (Китай)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья:

  1. Цзинюань Цзоу (Китай)
  2. Илья Ковтун (Украина)
  3. Синносукэ Ока (Япония)

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно:

  1. Алисе Д'Амато (Италия)
  2. Яцинь Чжоу (Китай)
  3. Манила Эспозито (Италия)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина:

  1. Синносукэ Ока (Япония)
  2. Анхель Габриель Барахас Вивас (Колумбия)
  3. Чжан Бохэн (Китай)

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения:

  1. Ребека Андраде (Бразилия)
  2. Симона Байлз (США)
  3. Джордан Чайлз (США)

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд:

  1. Виктор Аксельсен (Дания)
  2. Кунлавут Витидсарн (Таиланд)

Стрельба. Микст. Скит:

  1. Италия
  2. США
  3. Китай

Гребной слалом. Экстрим-слалом. Женщины:

  1. Ноэми Фокс (Австралия)
  2. Анжела Юг (Франция)
  3. Кимберли Вудс (Великобритания)

Гребной слалом. Экстрим-слалом. Мужчины:

  1. Финн Батчер (Новая Зеландия)
  2. Джозеф Кларк (Великобритания)
  3. Ноа Хегге (Германия)

Лёгкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины:

  1. Арман Дюплантис (Швеция)
  2. Гэвин Сэм Кендрикс (США)
  3. Эммануил Каралис (Греция)

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт:

  1. Великобритания
  2. Новая Зеландия

Лёгкая атлетика. Метание диска. Женщины:

  1. Валари Оллман (США)
  2. Бинь Фэн (Китай)
  3. Сандра Элкасевич (Хорватия)

Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины:

  1. Беатрис Чебет (Кения)
  2. Сифан Хассан (Нидерланды)
  3. Надия Баттоклетти (Италия)

Лёгкая атлетика. 800 м. Женщины:

  1. Кили Ходжкинсон (Великобритания)
  2. Тсиге Дугума (Эфиопия)
  3. Мэри Мораа (Кения)

Баскетбол 3х3. Женщины:

  1. Германия
  2. Испания

Баскетбол 3х3. Мужчины:

  1. Нидерланды
  2. Франция
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