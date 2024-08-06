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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа
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В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 5 августа

400 м с/б. Мужчины. 1/4 финала;

  1. Карстен Вархольм (Норвегия)
  2. Клеман Дюко (Франция)
  3. Рошоун Клэрк (Ямайка)

Метание диска. Мужчины. Квалификация;

  1. Миколас Алекна (Литва)
  2. Мэттью Денни (Австралия)
  3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия)

Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация;

Нина Кеннеди (Австралия)

Амалиэ Швабикова (Чехия)

Роберта Бруни (Италия)

Ангелика Мозер (Швейцария)

Кэти Мун (США)

400 м с/б. Женщины. Утешительный раунд;

  1. Мо Цзяде (Китай)
  2. Шана Гребо (Франция)
  3. Анна Рыжикова (Украина)

400 м. Мужчины. Утешительный раунд;

  1. Аммар Исмаил Яхия Ибрахим (Катар)
  2. Закити Нене (ЮАР)
  3. Шех Тидьян Дьюф (Сенегал)

400 м. Женщины. 1/4 финала;

  1. Доминиканская республика
  2. Великобритания
  3. Бахрейн

200 м. Женщины. Утешительный раунд;

  1. Жаклин Мадого (Канада)
  2. Мабунду Коне (Кот-д'Ивуар)
  3. Оливия Фотопулу (Кипр)

Прыжки с шестом. Мужчины. Финал;

  1. Арман Дюплантис (Швеция)
  2. Гэвин Сэм Кендрикс (США)
  3. Эммануил Каралис (Греция)

3000 м с/ч. Мужчины. 1/2 финала;

  1. Мохамед Тиндуфт (Марокко)
  2. Сэмуэл Файрю Фич (Эфиопия)
  3. Абрахам Кибивот (Кения)

200 м. Мужчины. 1/4 финала;

  1. США
  2. США
  3. Доминиканская Республика

Метание диска. Женщины. Финал;

  1. Валари Оллман (США)
  2. Бинь Фэн (Китай)
  3. Сандра Элкасевич (Хорватия)

200 м. Женщины. 1/2 финала;

  1. Габриэль Томас (США)
  2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
  3. Фавур Чуквука Офили (Нигерия)

5000 м. Женщины. Финал;

  1. Беатрис Чебет (Кения)
  2. Сифан Хассан (Нидерланды)
  3. Надия Баттоклетти (Италия)

800 м. Женщины. Финал.

  1. Кили Ходжкинсон (Великобритания)
  2. Тсиге Дугума (Эфиопия)
  3. Мэри Мораа (Кения)
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