Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа

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В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 5 августа

400 м с/б. Мужчины. 1/4 финала;

Карстен Вархольм (Норвегия) Клеман Дюко (Франция) Рошоун Клэрк (Ямайка)

Метание диска. Мужчины. Квалификация;

Миколас Алекна (Литва) Мэттью Денни (Австралия) Лукас Вайссхайдингер (Австрия)

Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация;

Нина Кеннеди (Австралия)

Амалиэ Швабикова (Чехия)

Роберта Бруни (Италия)

Ангелика Мозер (Швейцария)

Кэти Мун (США)

400 м с/б. Женщины. Утешительный раунд;

Мо Цзяде (Китай) Шана Гребо (Франция) Анна Рыжикова (Украина)

400 м. Мужчины. Утешительный раунд;

Аммар Исмаил Яхия Ибрахим (Катар) Закити Нене (ЮАР) Шех Тидьян Дьюф (Сенегал)

400 м. Женщины. 1/4 финала;

Доминиканская республика Великобритания Бахрейн

200 м. Женщины. Утешительный раунд;

Жаклин Мадого (Канада) Мабунду Коне (Кот-д'Ивуар) Оливия Фотопулу (Кипр)

Прыжки с шестом. Мужчины. Финал;

Арман Дюплантис (Швеция) Гэвин Сэм Кендрикс (США) Эммануил Каралис (Греция)

3000 м с/ч. Мужчины. 1/2 финала;

Мохамед Тиндуфт (Марокко) Сэмуэл Файрю Фич (Эфиопия) Абрахам Кибивот (Кения)

200 м. Мужчины. 1/4 финала;

США США Доминиканская Республика

Метание диска. Женщины. Финал;

Валари Оллман (США) Бинь Фэн (Китай) Сандра Элкасевич (Хорватия)

200 м. Женщины. 1/2 финала;

Габриэль Томас (США) Жюльен Альфред (Сент-Люсия) Фавур Чуквука Офили (Нигерия)

5000 м. Женщины. Финал;

Беатрис Чебет (Кения) Сифан Хассан (Нидерланды) Надия Баттоклетти (Италия)

800 м. Женщины. Финал.

Кили Ходжкинсон (Великобритания) Тсиге Дугума (Эфиопия) Мэри Мораа (Кения)

Россияне на ОИ-2024 в составе других сборных