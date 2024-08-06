Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 5 августа
400 м с/б. Мужчины. 1/4 финала;
- Карстен Вархольм (Норвегия)
- Клеман Дюко (Франция)
- Рошоун Клэрк (Ямайка)
Метание диска. Мужчины. Квалификация;
- Миколас Алекна (Литва)
- Мэттью Денни (Австралия)
- Лукас Вайссхайдингер (Австрия)
Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация;
Нина Кеннеди (Австралия)
Амалиэ Швабикова (Чехия)
Роберта Бруни (Италия)
Ангелика Мозер (Швейцария)
Кэти Мун (США)
400 м с/б. Женщины. Утешительный раунд;
- Мо Цзяде (Китай)
- Шана Гребо (Франция)
- Анна Рыжикова (Украина)
400 м. Мужчины. Утешительный раунд;
- Аммар Исмаил Яхия Ибрахим (Катар)
- Закити Нене (ЮАР)
- Шех Тидьян Дьюф (Сенегал)
400 м. Женщины. 1/4 финала;
- Доминиканская республика
- Великобритания
- Бахрейн
200 м. Женщины. Утешительный раунд;
- Жаклин Мадого (Канада)
- Мабунду Коне (Кот-д'Ивуар)
- Оливия Фотопулу (Кипр)
Прыжки с шестом. Мужчины. Финал;
- Арман Дюплантис (Швеция)
- Гэвин Сэм Кендрикс (США)
- Эммануил Каралис (Греция)
3000 м с/ч. Мужчины. 1/2 финала;
- Мохамед Тиндуфт (Марокко)
- Сэмуэл Файрю Фич (Эфиопия)
- Абрахам Кибивот (Кения)
200 м. Мужчины. 1/4 финала;
- США
- США
- Доминиканская Республика
Метание диска. Женщины. Финал;
- Валари Оллман (США)
- Бинь Фэн (Китай)
- Сандра Элкасевич (Хорватия)
200 м. Женщины. 1/2 финала;
- Габриэль Томас (США)
- Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
- Фавур Чуквука Офили (Нигерия)
5000 м. Женщины. Финал;
- Беатрис Чебет (Кения)
- Сифан Хассан (Нидерланды)
- Надия Баттоклетти (Италия)
800 м. Женщины. Финал.
- Кили Ходжкинсон (Великобритания)
- Тсиге Дугума (Эфиопия)
- Мэри Мораа (Кения)
Россияне на ОИ-2024 в составе других сборных