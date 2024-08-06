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Кипьегон отменили дисквалификацию, которая лишила её серебра Олимпиады в Париже

Кипьегон отменили дисквалификацию, которая лишила её серебра Олимпиады в Париже
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Двукратной олимпийской чемпионке в беге на 1500 м, четырёхкратной чемпионке мира кенийке Фаит Чепнгетич Кипьегон отменили аннулирование её результата из финишного протокола забега на 5000 м на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Ранее на Играх Кипьегон в забеге стала второй, однако была дисквалифицирована за создание помех другим участницам. Судьи соревнований посчитали неспортивным момент, когда Кипьегон за два круга до финиша якобы схватила за руку эфиопку Гудаф Цегай.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег, 5000 м. Финал. Женщины:

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56.
2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14.29,60.
3. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30,61.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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