Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: результаты поединков 5 августа

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начался турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь прокладывают классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.

Результаты 5 августа:

До 60 кг. 1/8 финала:

Георгий Тибилов (Сербия) — Энес Башар (Турция) — 7:8 VPO1.

Виктор Чобану (Молдавия) — Се Ун Рин (КНДР) — 3:10 VFA.

Джамал Велизаде (Беженцы) — Исломжон Бахромов (Узбекистан) — 0:9 VSU.

Райбер Хосе Родригес Ороско (Венесуэла) — Мурад Маммадов (Азербайджан) — 6:5 VPO1.

Моамен Мохамед (Египет) — Ли Го Цао (Китай) — 2:6 VPO1.

Жоламан Шаршенбеков (Киргизия) — Айдос Султангали (Казахстан) — 6:3 VPO1.

Энес Башар (Турция) — Рэзван Арнэут (Румыния) — 2:4 VPO1.

Мехди Мосен Неджад (Иран) — Абделькарим Фергат (Алжир) — 9:0 VSU

Кевин Юран де Армас Родригес (Куба) — Кэнитиро Фумита (Япония) — 1:11 VSU1.

До 130 кг. 1/8 финала:

Амин Мирзазаде (Иран) — Адам Джейкоб Кун (США) — 3:1 VPO1.

Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Сын Чан Ли (Южная Корея) — 7:0 VPO.

Хейки Наби (Эстония) — Сабах Салех Шариати (Азербайджан) — 1:1 VPO1.

Алимхан Сыздыков (Казахстан) — Алин Алексук Чурариу (Румыния) — 3:1 VPO1.

Лин Чжэ Мэн (Китай) — Йелло Крамер (Германия) — 4:1 VPO1.

Уссама Ассад (Марокко) — Мантас Княстаутас (Литва) — 0:9 VSU.

Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — Кирил Миленов Милов (Болгария) — 1:1 VPO1.

Мухаммет Хамза Бакыр (Турция) — Абделлатиф Мохамед (Египет) — 1:3 VFA.

До 60 кг. 1/4 финала:

Се Ун Рин (КНДР) — Исломжон Бахромов (Узбекистан) — 9:0 VSU.

Райбер Хосе Родригес Ороско (Венесуэла) — Ли Го Цао (Китай) — 3:5 VPO1.

Жоламан Шаршенбеков (Киргизия) — Рэзван Арнэут (Румыния) — 9:0 VSU.

Мехди Мосен Неджад (Иран) — Кэнитиро Фумита (Япония) — 0:9 VSU.

До 130 кг. 1/4 финала:

Амин Мирзазаде (Иран) — Михаин Лопес Нуньес (Куба) — 1:3 VPO1.

Сабах Салех Шариати (Азербайджан) — Алимхан Сыздыков (Казахстан) — 4:0 VPO.

Лин Чжэ Мэн (Китай) — Мантас Княстаутас (Литва) — 1:1 VPO1.

Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — Абделлатиф Мохамед (Египет) — 2:1 VPO1.

До 60 кг. 1/2 финала:

Жоламан Шаршенбеков (Киргизия) — Кэнитиро Фумита (Япония) — 3:4.

Ри Се Ун (КНДР) — Цао Лиго (Китай) — 3:3 VPO1.

До 130 кг. 1/2 финала:

Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Сабах Салех Шариати (Азербайджан) — 4:1 VPO1.

Линчжэ Мэн (Китай) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 1:1 VPO1.

Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.