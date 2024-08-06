Женская борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 5 августа

5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли соревнования по женской борьбе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

До 68 кг. 1/8 финала;

Бусе Кавусоглу Тосун — Эмит Элор (США) — 2:10 VPO1.

Виктория Холуй (Польша) — Фэн Чжоу (Китай) — 10:3 VPO1.

Татьяна Сова Рижко (Украина) — Ниша Ниша (Индия) — 4:6 VPO1.

Сол Кум Пак (КНДР) — Ирина Рынгачи (Молдавия) — 10:6 VPO1.

Кумба Ларке (Франция) — Тэйла Туэхайн Форд (Новая Зеландия) — 6:0 VPO1.

Линда Море (Канада) — Блессинг Оборудуду (Нигерия) — 2:8 VPO1.

Солейми Антони Карабальо Эрнандес (Венесуэла) — Нонока Одзаки (Япония) — 0:10 VSU.

Мирим Жуманазарова (Киргизия) — Делгермаа Энхсайхан (Монголия) — 8:3 VPO1.

До 68 кг. 1/4 финала;

Эмит Элор (США) — Виктория Холуй (Польша) — 8:0 VPO.

Ниша Ниша (Индия) — Сол Кум Пак (КНДР) — 8:10 VPO1.

Кумба Ларке (Франция) — Блессинг Оборудуду (Нигерия) — 2:6 VPO1.

Нонока Одзаки (Япония) — Мирим Жуманазарова (Киргизия) — 6:8 VPO1.

До 68 кг. 1/2 финала.

Эмит Элор (США) — Сол Кум Пак (КНДР) — 10:1 VSU

Блессинг Оборудуду (Нигерия) — Мирим Жуманазарова (Киргизия) — 1:3 VPO1

Медали в весовой категории до 68 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.

Российские спортсмены на ОИ-2024