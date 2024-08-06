Франции придётся увеличить бюджет на премии в случае футбольного успеха на ОИ-2024

Министерство спорта Франции будет вынуждено увеличить бюджет на завоёванные медали в случае успеха футбольной команды на домашних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Франция заложила на выплаты участникам Олимпиады и Паралимпиады € 18,64 млн. Эта сумма в два раза превышает бюджет, выделенный на эти нужды на предыдущих соревнованиях в Токио. Во Франции, закладывая бюджет в € 18,64 млн, ожидали 138 олимпийских и паралимпийских чемпионов (46 золотых, 41 серебряную и 51 бронзовую медали). Сейчас у Франции 47 медалей, но возможная победа в финале турнира по футболу, вероятно, существенно увеличит выплаты.

За золотую медаль на Олимпийских играх Франция заплатит своему спортсмену € 80 тыс. (около 75 млн рублей), за серебряную — € 40 тыс. (около 37 млн рублей), за бронзовую — € 20 тыс. (около 19 млн рублей).

Помимо спортсменов, бонусы получат и другие представители. Во Франции существует система трёх кругов. В первый (получают наибольшую сумму) входят люди, выполняющие основные тренерские функции. Во второй относят людей, входящих в команду спортсмена (напарник по тренировкам, помощник тренера и так далее). В третий круг относят людей, вовлечённых в общую и управленческую среду коллектива (логистика и прочее).