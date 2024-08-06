Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 6 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам десяти соревновательных дней лидером в медальном зачёте Игр стали США, которые завоевали 21 золотую медаль, 30 серебряных и 28 бронзовых. На втором месте находится Китай, на счету которого 21 золотая, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Франция, в активе которой 13 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых медалей.

В 11-й соревновательный день 6 августа будет разыграно по пять медальных комплектов в лёгкой атлетике, по два – в вольной борьбе, греко-римской борьбе, парусном спорте и сёрфинге. По одному комплекту медалей 6 августа олимпийцы разыграют в велоспорте, конном спорте и скейтбординге.