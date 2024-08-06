«Это изменит нашу жизнь». Мэр Парижа — о чистой Сене

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что после многочисленных ироничных комментариев они всё же пришли к тому, что вода в Сене стала чистой и теперь это изменит жизнь парижан и гостей города.

«Мы так счастливы, что Сена обеззаражена и что мы можем плавать после всех этих издевательств и споров. Давайте повеселимся и осознаем, что обеззараженная река изменит нашу жизнь. Это позволяет нам иметь очень, очень хорошую конкуренцию, это означает новые отношения с нашей рекой», — приводит слова Идальго RMC Sport.

Напомним, Сена является главной рекой Парижа и одной из самых загрязнённых рек в Европе. Это связано с большим количеством сточных вод, которые регулярно попадают в реку, и с дождливым климатом.

Отметим, что за несколько дней до начала соревнований на открытой воде было неизвестно, смогут ли спортсмены плыть в Сене — она не соответствовала необходимым нормам для заплыва, однако утром перед соревнованиями показатели стали лучше, и старт состоялся.