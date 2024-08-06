Полицейские, работающие на ОИ-2024, пожаловались на невыносимые условия жизни

Специальный советник ведущего профсоюза полицейских Франции «Альянс национальной полиции» Рик Анри заявил, что в общежитиях, где живут полицейские, водятся тараканы и мыши.

«Часть полицейских столкнулась с рядом неудобств. Оказалось, что в общежитиях водятся тараканы. Нам пришлось обратиться к администрации, чтобы они вызвали дезинсекторов. Однако после этого выяснилось, что в общежитиях водятся не только паразиты, но и мыши. Общежития плохо обслуживаются, есть проблемы с канализацией», – приводит слова Анри «РИА Новости Спорт».

Напомним, администрация города и организаторы Олимпиады-2024 ещё задолго до начала соревнований объявили, что для обеспечения полной безопасности они отменили до 100% отпусков у сотрудников полиции. Неоднократно в Париже проходили забастовки, выражающие недовольство сотрудников госорганов условиями работы.