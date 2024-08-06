«До него все смотрели в камеру с желанием убить». Чемпион Европы — о Лайлзе и Болте

Победитель чемпионата Европы 2016 года в беге на 200 метров Бруно Ортелано высказался об американском легкоатлете Ноа Лайлзе. Спортсмен выиграл золото в беге на дистанции 100 м.

«Ной Лайлз — прирожденный шоумен. Усэйн Болт первым принёс в наш спорт танцы, юмор, и людям это нравилось. До него все были очень серьёзны и смотрели в камеру лишь с желанием кого-то убить. Лайлз лишь продолжает в том же духе. Слышал, что они знают друг друга и Болт очень уважает Лайлза. Он даёт понять, что у него есть миссия, что он хочет быть лучшим из всех», — приводит слова Ортелано Relevo.

Ортелано добавил, что при лучшей форме Лайлзу не будет равных на дистанции в 200 метров, хотя у американца и могут возникнуть проблемы.