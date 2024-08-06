Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

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Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.

6 августа (время московское):

11:05. 1500 м. Женщины. 1/4 финала;

11:20. Метание копья. Мужчины. Квалификация;

11:50. 110 м с/б. Мужчины. Утешительный раунд;

12:15. Прыжки в длину. Женщины. Квалификация;

13:00. 400 м с/б. Мужчины. Утешительный раунд;

13:30. 400 м. Мужчины. Утешительный раунд;

20:35. 400 м. Мужчины. 1/2 финала;

20:57. Метание молота. Женщины. Финал;

21:07. 400 м с/б. Женщины. 1/2 финала;

21:15. Прыжки в длину. Мужчины. Финал;

22:14. 3000 м с/ч. Женщины. Финал;

21:50. 1500 м. Мужчины. Финал;

22:40. 200 м. Женщины. Финал.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.