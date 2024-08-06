Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.
6 августа (время московское):
- 11:05. 1500 м. Женщины. 1/4 финала;
- 11:20. Метание копья. Мужчины. Квалификация;
- 11:50. 110 м с/б. Мужчины. Утешительный раунд;
- 12:15. Прыжки в длину. Женщины. Квалификация;
- 13:00. 400 м с/б. Мужчины. Утешительный раунд;
- 13:30. 400 м. Мужчины. Утешительный раунд;
- 20:35. 400 м. Мужчины. 1/2 финала;
- 20:57. Метание молота. Женщины. Финал;
- 21:07. 400 м с/б. Женщины. 1/2 финала;
- 21:15. Прыжки в длину. Мужчины. Финал;
- 22:14. 3000 м с/ч. Женщины. Финал;
- 21:50. 1500 м. Мужчины. Финал;
- 22:40. 200 м. Женщины. Финал.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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