Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.
Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.
Расписание дня, 5 августа:
- 12:00. До 60 кг. Утешительный раунд;
- 12:00. До 130 кг. Утешительный раунд;
- 12:30. До 77 кг. 1/8 финала;
- 12:30. До 97 кг. 1/8 финала;
- 13:50. До 77 кг. 1/4 финала;
- 13:50. До 97 кг. 1/4 финала;
- 19:15. До 77 кг. 1/2 финала;
- 19:35. До 97 кг. 1/2 финала.
- 20:30. До 60 кг. За 3-е место;
- 20:55. До 60 кг. Финал;
- 21:05. До 130 кг. За 3-е место;
- 21:30. До 130 кг. Финал.
Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.
Материалы по теме
Комментарии