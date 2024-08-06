Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.

Расписание дня, 5 августа:

12:00. До 60 кг. Утешительный раунд;

12:00. До 130 кг. Утешительный раунд;

12:30. До 77 кг. 1/8 финала;

12:30. До 97 кг. 1/8 финала;

13:50. До 77 кг. 1/4 финала;

13:50. До 97 кг. 1/4 финала;

19:15. До 77 кг. 1/2 финала;

19:35. До 97 кг. 1/2 финала.

20:30. До 60 кг. За 3-е место;

20:55. До 60 кг. Финал;

21:05. До 130 кг. За 3-е место;

21:30. До 130 кг. Финал.

Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.