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Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
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Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.
Расписание дня, 5 августа:

  • 12:00. До 60 кг. Утешительный раунд;
  • 12:00. До 130 кг. Утешительный раунд;
  • 12:30. До 77 кг. 1/8 финала;
  • 12:30. До 97 кг. 1/8 финала;
  • 13:50. До 77 кг. 1/4 финала;
  • 13:50. До 97 кг. 1/4 финала;
  • 19:15. До 77 кг. 1/2 финала;
  • 19:35. До 97 кг. 1/2 финала.
  • 20:30. До 60 кг. За 3-е место;
  • 20:55. До 60 кг. Финал;
  • 21:05. До 130 кг. За 3-е место;
  • 21:30. До 130 кг. Финал.

Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.

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