Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

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Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир по женской борьбе. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать спортсменки в весовой категории до 68 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в женской борьбе.

Олимпиада-2024. Женская борьба.

Расписание дня, 6 августа:

12:00. До 68 кг. Утешительный раунд;

12:30. До 50 кг. 1/8 финала;

13:50. До 50 кг. 1/4 финала;

19:55. До 50 кг. 1/2 финала;

21:50. До 68 кг. За 3-е место;

22:15. До 68 кг. Финал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.

Накануне российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали первую медаль России на Играх в Париже — серебро.