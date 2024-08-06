Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир по женской борьбе. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать спортсменки в весовой категории до 68 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в женской борьбе.
Олимпиада-2024. Женская борьба.
Расписание дня, 6 августа:
- 12:00. До 68 кг. Утешительный раунд;
- 12:30. До 50 кг. 1/8 финала;
- 13:50. До 50 кг. 1/4 финала;
- 19:55. До 50 кг. 1/2 финала;
- 21:50. До 68 кг. За 3-е место;
- 22:15. До 68 кг. Финал.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.
Накануне российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали первую медаль России на Играх в Париже — серебро.
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