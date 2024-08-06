Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир по женской борьбе. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать спортсменки в весовой категории до 68 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в женской борьбе.

Олимпиада-2024. Женская борьба.
Расписание дня, 6 августа:

  • 12:00. До 68 кг. Утешительный раунд;
  • 12:30. До 50 кг. 1/8 финала;
  • 13:50. До 50 кг. 1/4 финала;
  • 19:55. До 50 кг. 1/2 финала;
  • 21:50. До 68 кг. За 3-е место;
  • 22:15. До 68 кг. Финал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.

Накануне российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали первую медаль России на Играх в Париже — серебро.

Материалы по теме
Последняя схватка великого Михаина Лопеса. Что посмотреть в 11-й день Олимпиады-2024?
Последняя схватка великого Михаина Лопеса. Что посмотреть в 11-й день Олимпиады-2024?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android