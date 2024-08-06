Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 6 августа

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Сегодня, 6 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся полуфинальные и финальный поединки боксёрского турнира. Начало соревнований в 22:30 мск.

Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала:

Омари Джонс (США) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);

Льюис Ричардсон (Великобритания) – Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика).

Женщины. До 50 кг. 1/2 финала:

Ю Ву (Китай) – Назым Кызайбай (Казахстан);

Бузе Наз Чакироглу (Турция) – Айра Вильегас (Филиппины).

Женщины. До 66 кг. 1/2 финала:

Джанджаем Суваннафенг (Таиланд) – Иман Хелиф (Алжир);

Нин-Чин Чен (Китайский Тайбэй) – Лю Ян (Китай).

Женщины. До 60 кг. Финал:

Вэньлу Ян (Китай) – Келли Энн Харрингтон (Ирландия).