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Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 6 августа

Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 6 августа
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Сегодня, 6 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся полуфинальные и финальный поединки боксёрского турнира. Начало соревнований в 22:30 мск.

Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала:
Омари Джонс (США) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
Льюис Ричардсон (Великобритания) – Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика).

Женщины. До 50 кг. 1/2 финала:
Ю Ву (Китай) – Назым Кызайбай (Казахстан);
Бузе Наз Чакироглу (Турция) – Айра Вильегас (Филиппины).

Женщины. До 66 кг. 1/2 финала:
Джанджаем Суваннафенг (Таиланд) – Иман Хелиф (Алжир);
Нин-Чин Чен (Китайский Тайбэй) – Лю Ян (Китай).

Женщины. До 60 кг. Финал:
Вэньлу Ян (Китай) – Келли Энн Харрингтон (Ирландия).

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