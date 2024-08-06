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Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
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Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди женщин.

Олимпиада-2024. Водное поло.
6 августа (время московское):

  • 15:00. Женщины. 1/4 финала. Канада — Испания;
  • 16:35. Женщины. 1/4 финала. Нидерланды — Италия;
  • 20:00. Женщины. 1/4 финала. Австралия — Греция;
  • 21:35. Женщины. 1/4 финала. Венгрия — США;

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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