Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа

Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по гребле на байдарках и каноэ.

Олимпиада-2024. Гребля на байдарках и каноэ.

2 августа (время московское):

10:30. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация;

11:00. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация;

11:30. Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация;

12:00. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация;

12:30. Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация;

13:10. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация;

14:10. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. 1/4 финала;

14:20. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала;

14:50. Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала;

15:10. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/4 финала;

15:30. Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/4 финала.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.