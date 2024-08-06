Гребля на байдарках и каноэ, Олимпиада-2024: расписание соревнований 6 августа
Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по гребле на байдарках и каноэ.
Олимпиада-2024. Гребля на байдарках и каноэ.
2 августа (время московское):
- 10:30. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация;
- 11:00. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация;
- 11:30. Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация;
- 12:00. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация;
- 12:30. Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация;
- 13:10. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Квалификация;
- 14:10. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. 1/4 финала;
- 14:20. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала;
- 14:50. Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала;
- 15:10. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/4 финала;
- 15:30. Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. 1/4 финала.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
Материалы по теме
Комментарии