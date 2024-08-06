Спортсменку из Греции отстранили от ОИ-2024 из-за положительного допинг-теста

Греческий олимпийский комитет сегодня, 6 августа, попросил одного из своих спортсменов покинуть Олимпийскую деревню из-за положительного допинг-теста. Вероятно, речь идёт про прыгунью с шестом Элени-Клаудию Полак. Об этом сообщает Xinhua.

Сегодня Национальная антидопинговая организация Греции (EOKAN) уведомила местный комитет, что у спортсменки положительный результат. Она была немедленно отстранена.

Ранее Полак в интервью местным СМИ заявила, что в её организм попало запрещённое вещество через мясо. Спортсменка заявила, что мясо, которое она употребляла, содержало «вещество, которое позволяет животным быстрее расти». Полак уверена, что, если бы вещество было найдено в её моче несколькими днями ранее, она была бы не допущена. А так тест, которая прыгунья сдала перед Олимпиадой, показал допустимые пределы.