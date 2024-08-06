Спортсменка из Парагвая опровергла изгнание из Олимпийской деревни

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо, которую называют самой красивой спортсменкой Олимпийских игр, прокомментировала информацию, что её попросили покинуть Олимпийскую деревню.

Ранее испанское издание AS cообщило, что 20-летняя спортсменка получила уведомление от Олимпийского комитета Парагвая с целью немедленно покинуть территорию Олимпийской деревни. Это связано с тем, что Алонсо не ночевала на её территории, а ещё в комитете считают, что спортсменка создаёт неподходящую атмосферу.

«Пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию. Меня никуда не выгоняли. Я не собираюсь делать заявления, но и не позволю, чтобы ложь влияла на меня», — написала Алонсо в соцсетях.

Алонсо приняла участие на дистанции 100 метров баттерфляем, но выбыла в квалификации. После неудачи спортсменка объявила о завершении карьеры, не уведомив об этом заранее руководство своей команды. По словам Алонсо, решение завершить выступления она приняла ещё до вылета на Олимпиаду. По сведениям СМИ, Алонсо вернулась в США.