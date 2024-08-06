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Спортсменка из Парагвая опровергла изгнание из Олимпийской деревни

Спортсменка из Парагвая опровергла изгнание из Олимпийской деревни
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Парагвайская пловчиха Луана Алонсо, которую называют самой красивой спортсменкой Олимпийских игр, прокомментировала информацию, что её попросили покинуть Олимпийскую деревню.

Ранее испанское издание AS cообщило, что 20-летняя спортсменка получила уведомление от Олимпийского комитета Парагвая с целью немедленно покинуть территорию Олимпийской деревни. Это связано с тем, что Алонсо не ночевала на её территории, а ещё в комитете считают, что спортсменка создаёт неподходящую атмосферу.

«Пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию. Меня никуда не выгоняли. Я не собираюсь делать заявления, но и не позволю, чтобы ложь влияла на меня», — написала Алонсо в соцсетях.

Алонсо приняла участие на дистанции 100 метров баттерфляем, но выбыла в квалификации. После неудачи спортсменка объявила о завершении карьеры, не уведомив об этом заранее руководство своей команды. По словам Алонсо, решение завершить выступления она приняла ещё до вылета на Олимпиаду. По сведениям СМИ, Алонсо вернулась в США.

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