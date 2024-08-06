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«Скандал и позор». Французский дзюдоист — о налогах на призовые за медали Олимпиады-2024

«Скандал и позор». Французский дзюдоист — о налогах на призовые за медали Олимпиады-2024
Давид Дуйе
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Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Давид Дуйе раскритиковал тот факт, что призовые французских спортсменов за попадание в медали ОИ-2024 будут облагаться налогом. Чемпионы домашних Игр получат сумму в размере € 80 тыс., обладатели серебра — € 40 тыс., а бронзы — € 20 тыс.

«Для некоторых спортсменов это карманные деньги, а для других, в небольших видах спорта, — огромные. Облагать это налогом? Я считаю, что это позор. Может показаться, что это большие деньги, но их размер является смешным для Франции», — приводит слова Дуйе RMC Sport.

Ранее изображение французского пловца, четырёхкратного олимпийского чемпиона Игр-2024 Леона Маршана было размещено на одном из парижских небоскрёбов в виде мозаики. 22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

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