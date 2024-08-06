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Герой самого популярного фото ОИ в Париже завоевал бронзовую медаль в сёрфинге

Герой самого популярного фото ОИ в Париже завоевал бронзовую медаль в сёрфинге
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На Олимпиаде в Париже завершились соревнования по сёрфингу среди мужчин и женщин.

Олимпиада 2024. Сёрфинг
Женщины. Финал
06 августа 2024, вторник. 03:57 МСК
Окончено
1
Кэролайн Маркс
США
10.50
2
Татьяна Уэстон-Уэбб
Бразилия
10.33
Олимпиада 2024. Сёрфинг
Мужчины. Финал
06 августа 2024, вторник. 03:16 МСК
Окончено
1
Каули Вааст
Франция
17.67
2
Джек Робинсон
Австралия
7.83

Победителем у мужчин стал французский спортсмен Каули Вааст с результатом в 17,67. Второе место занял австралиец Джек Робинсон (7,83). На третьем месте расположился герой самой вирусной фотографии этой Олимпиады бразилец Габриэль Медина.

У женщин первое место с результатом в 10,50 заняла Кэролайн Маркс, она и взяла золотую медаль. На втором месте Татьяна Уэстон-Уэбб из Бразилии (10,33). Третье место у Жоанн Дефе из Франции.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. На данный момент первое место в медальном зачёте занимают США (79 медалей, 21 золотая). На втором месте Китай (53, 21). Замыкает тройку Франция (47, 13).

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