Бывший судья обвинил федерацию фехтования в коррупции на Олимпиаде в Париже

Бывший судья по фехтованию Маркус Шульц обвинил Международную федерация фехтования в коррупции во время Олимпийских игр во Франции.

Шульц заявил, что его бывший тренер по фехтованию предложил ему вознаграждение в размере € 5 тыс. для победы его подопечного. Шульц рассказал, что его также обещали отобрать на Олимпиаду.

«В этот момент весь мой мир рухнул. Я не мог себе этого представить. Конечно, я сказал ему «нет». И тогда он сказал мне: «Не будь наивным. Ты сейчас пытаешься быть хорошим мальчиком или что? Ты никогда не доберёшься до вершины, они тебе никогда не позволят. Ты никогда не станешь лучшим судьёй. Ты либо играешь с нами, либо против нас.

Вся система заточена на мошенничество на Олимпиаде, потому что Олимпиада — единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира. И в этом вся суть. И именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая», — приводит слова Шульца sportschau.de.