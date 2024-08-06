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Коровашков и Петров вышли в полуфинал каноэ-двоек на Олимпиаде-2024, выиграв свой заезд

Коровашков и Петров вышли в полуфинал каноэ-двоек на Олимпиаде-2024, выиграв свой заезд
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Российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках на Олимпиаде-2024.

В квалификации, которая состоялась сегодня, 6 августа, спортсмены заняли первое место в своём заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. Третье место занял тандем из Бразилии.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация
06 августа 2024, вторник. 11:30 МСК
Окончено
1
Китай
1:37.40
2
Испания
1:37.78
3
Россия

Сегодня также на Водном стадионе пройдут соревнования у байдарок-четвёрок и у каноэ-двоек.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Ранее серебро в теннисе завоевали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

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