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«Это преступление!» Зрители раскритиковали цены на Олимпиаде-2024 в Париже

«Это преступление!» Зрители раскритиковали цены на Олимпиаде-2024 в Париже
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Зрители недовольны ценами в буфетах и барах на территории проведения Олимпийских игр.

«Это преступление. У меня была газировка и картошка фри, это стоило € 11,50, это много, и, более того, их действительно мало», — приводит слова зрителей соревнований RMC Sport.

К указанным ценам добавляется залог в размере € 2 за стакан. Но чтобы их вернуть, вам придётся снова встать в очередь в баре с закусками. Более того, в заведениях принимают оплату только по картам системы Visa, что является удобным не для всех покупателей. Алкоголь на территории проведения соревнований не продают, но, по словам зрителей, суммы за еду и безалкогольные напитки, сувениры — запредельные.

Организационный комитет Игр в ответ на жалобы заявил, что цены соответствуют тем, что всегда были установлены на мероприятиях подобного масштаба.

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