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Коровашков и Петров установили олимпийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек на ОИ

Коровашков и Петров установили олимпийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек на ОИ
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Российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров установили олимпийский рекорд в квалификации каноэ-двоек на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Дистанцию длиной в 500 м россияне преодолели за 1:38.65. Успех позволил тандему Коровашкова и Петрова выйти напрямую в полуфинал соревнований, который начнётся 8 августа в 12:20.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация
06 августа 2024, вторник. 11:30 МСК
Окончено
1
Китай
1:37.40
2
Испания
1:37.78
3
Россия

Во втором квалификационном заезде рекорд россиян пал усилиями китайских спортсменов. Они превзошли это достижение на 1,2 секунды.

Сегодня также на Водном стадионе пройдут соревнования у байдарок-четвёрок и у каноэ-двоек.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Ранее серебро в теннисе завоевали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

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