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Пятикратная чемпионка ОИ: не верю, что мы так играем с ментальным здоровьем спортсменов

Пятикратная чемпионка ОИ: не верю, что мы так играем с ментальным здоровьем спортсменов
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Румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Надя Команечи отреагировала на ситуацию с американской гимнасткой, сместившей румынку с пьедестала.

«Я не могу поверить, что мы играем с психическим здоровьем и эмоциями спортсменов таким образом… Давайте защитим их», — написала Команечи в социальной сети Х (Ранее Twitter).

Напомним, что во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

Чемпионкой Олимпийских игр в этой дисциплине стала бразильянка Ребека Андраде, а серебро досталось знаменитой американке Симоне Байлз.

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