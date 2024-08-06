Дания обыграла Нидерланды в 1/4 финала женского гандбола на ОИ-2024

Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала Олимпийских игр по гандболу между женскими сборными Дании и Нидерландов. Итоговый счёт встречи — 29:25 (11:10, 18:15) в пользу Дании.

В групповом турнире соревнований обе команды набрали по 8 очков. Нидерланды стали вторыми в своей группе, Дания заняла третье место.

Помимо матча между этими сборными, также сегодня предстоит встретиться другим парам четвертьфинала. В полуфинале сборная Дании встретится с победителем матча Бразилия — Норвегия.

На Олимпийских играх в 2021 году Дания вовсе не смогла преодолеть групповой этап, а вот Нидерланды также завершили своё выступление на этапе четвертьфинала, уступив действующему чемпиону Игр по гандболу — Франции.