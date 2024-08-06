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Дания — Нидерланды — результат матча 6 августа 2024 года, счёт 29:25, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Дания обыграла Нидерланды в 1/4 финала женского гандбола на ОИ-2024
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Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала Олимпийских игр по гандболу между женскими сборными Дании и Нидерландов. Итоговый счёт встречи — 29:25 (11:10, 18:15) в пользу Дании.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 10:30 МСК
Дания
Окончен
29 : 25
Нидерланды

В групповом турнире соревнований обе команды набрали по 8 очков. Нидерланды стали вторыми в своей группе, Дания заняла третье место.

Помимо матча между этими сборными, также сегодня предстоит встретиться другим парам четвертьфинала. В полуфинале сборная Дании встретится с победителем матча Бразилия — Норвегия.

На Олимпийских играх в 2021 году Дания вовсе не смогла преодолеть групповой этап, а вот Нидерланды также завершили своё выступление на этапе четвертьфинала, уступив действующему чемпиону Игр по гандболу — Франции.

Календарь по гандболу (ж) ОИ-2024
Турнирная таблица по гандболу (ж) ОИ-2024
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