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Китай — Турция — результат матча 6 августа 2024 года, счёт 2:3, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Турецкие волейболистки обыграли китаянок в 1/4 финала ОИ-2024
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Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала между женскими волейбольными сборными Турции и Китая. Итоговый счёт встречи — 3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) в пользу турецких волейболисток.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 10:00 МСК
Китай
Окончен
2 : 3
Турция
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт

В групповом этапе, однако, ситуация складывалась иначе — сборная Китая стала первой в своей группе и набрала с отрывом восемь очков, а вот Турция набрала пять очков и расположилась на втором месте в своей группе.

Китайская сборная на Олимпийских играх — 2024 вовсе не смогла преодолеть групповой этап, а Турция выбыла на этапе 1/4 финала, уступив сборной Южной Кореи.

Отметим, что чемпионками Олимпийских игр — 2021 стали волейболистки США. В этом году американки сыграют в четвертьфинале с польками. Турчанки встретятся с победителями матча Италия — Сербия.

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