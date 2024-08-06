Турецкие волейболистки обыграли китаянок в 1/4 финала ОИ-2024

Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/4 финала между женскими волейбольными сборными Турции и Китая. Итоговый счёт встречи — 3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) в пользу турецких волейболисток.

В групповом этапе, однако, ситуация складывалась иначе — сборная Китая стала первой в своей группе и набрала с отрывом восемь очков, а вот Турция набрала пять очков и расположилась на втором месте в своей группе.

Китайская сборная на Олимпийских играх — 2024 вовсе не смогла преодолеть групповой этап, а Турция выбыла на этапе 1/4 финала, уступив сборной Южной Кореи.

Отметим, что чемпионками Олимпийских игр — 2021 стали волейболистки США. В этом году американки сыграют в четвертьфинале с польками. Турчанки встретятся с победителями матча Италия — Сербия.