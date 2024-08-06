Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Титулованная Юи Сусаки неожиданно проиграла на старте Олимпиады-2024 сопернице из Индии

Титулованная Юи Сусаки неожиданно проиграла на старте Олимпиады-2024 сопернице из Индии
Юи Сусаки
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Токио-2020, четырёхкратная чемпионка мира японка Юи Сусаки неожиданно проиграла на старте Олимпиады-2024 в Париже.

В 1/8 финала весовой категории до 50 кг в женской борьбе сильнее титулованной японки оказалась представительница Индии Пхогат Винеш. Счёт — 3:2. Таким образом, Юи Сусаки потерпела первое за несколько поражение на главных стартах. До этого момента японская спортсменка не отдавала соперницам ни одного балла.

Ранее российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках на Олимпиаде-2024. В квалификации, которая состоялась сегодня, 6 августа, спортсмены заняли первое место в своём заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. Третье место занял тандем из Бразилии.

Материалы по теме
Борьба на Олимпиаде не обойдётся без наших! Россияне, которые претендуют на золото
Борьба на Олимпиаде не обойдётся без наших! Россияне, которые претендуют на золото
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android