Титулованная Юи Сусаки неожиданно проиграла на старте Олимпиады-2024 сопернице из Индии

Олимпийская чемпионка Токио-2020, четырёхкратная чемпионка мира японка Юи Сусаки неожиданно проиграла на старте Олимпиады-2024 в Париже.

В 1/8 финала весовой категории до 50 кг в женской борьбе сильнее титулованной японки оказалась представительница Индии Пхогат Винеш. Счёт — 3:2. Таким образом, Юи Сусаки потерпела первое за несколько поражение на главных стартах. До этого момента японская спортсменка не отдавала соперницам ни одного балла.

Ранее российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках на Олимпиаде-2024. В квалификации, которая состоялась сегодня, 6 августа, спортсмены заняли первое место в своём заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. Третье место занял тандем из Бразилии.