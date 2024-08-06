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Турецкая волейболистка Варгас набрала 42 очка в матче 1/4 финала Олимпиады с Китаем

Турецкая волейболистка Варгас набрала 42 очка в матче 1/4 финала Олимпиады с Китаем
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Турецкая волейболистка Мелисса Варгас набрала 42 очка в матче 1/4 финала женского волейбольного турнира Олимпиады со сборной Китая. Турчанки выиграли 3:2 и вышли в полуфинал.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 10:00 МСК
Китай
Окончен
2 : 3
Турция
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт

42 очка натурализованной кубинки Варгас — второй результат в истории Олимпиад. Лидерство по этому показателю принадлежит хорватской волейболистке Барбаре Елич-Ружич. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году она набрала 44 очка в матче с Китаем. Для этого ей понадобились четыре сета.

Ранее рекорд по очкам в Париже принадлежал сербке Тияне Бошкович, набравшей 39 очков за четыре сета в матче с тем же Китаем (1:3).

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В полуфинале турчанки сыграют с сильнейшим в паре Италия — Сербия. Эта игра пройдёт сегодня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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